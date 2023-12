PSG : Luis Enrique reçoit une demande pour Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aligné dans un rôle d'attaquant axial samedi soir lors de la victoire du PSG contre le FC Nantes, Kylian Mbappé a donc été préféré à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Un choix qui n'est pas du goût de Daniel Riolo, et le chroniqueur de RMC Sport interpelle Luis Enrique en vue du choc de mercredi soir contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Grâce à des buts inscrits par Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, le PSG s'est finalement imposé contre le FC Nantes samedi soir en championnat (2-1). Un match pour lequel Kylian Mbappé occupait l'axe de l'attaque au coup d'envoi, et Luis Enrique s'est expliqué sur ce choix tactique en conférence de presse d'après-match : « Kylian a une liberté totale pour se déplacer sur l'aile, dans l'axe, entre les lignes. C’est ainsi depuis le début et il continuera à en être ainsi. Il a logiquement des tâches défensives à accomplir parce que c’est de cette façon que l’on forme une équipe. Mais en attaque, il a une liberté totale pour déplacer », a indiqué l'entraîneur du PSG.

Riolo ne veut pas voir Mbappé en 9

Mais au micro de l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a expliqué pourquoi il n'aimait pas cette utilisation axiale pour Mbappé au PSG : « On était vraiment sur un 4-3-3 contre Nantes. Barcola jouait dans la position qui est normalement celle de Mbappé et il a plutôt fait un bon match en proposant beaucoup de solutions. Il n’ose pas encore assez mais son match est positif. Ce 4-3-3 a un peu ronronné et je ne suis pas convaincu par certaines positions. À Dortmund, Luis Enrique va-t-il jouer avec Mbappé en 9 ? Franchement, je ne l’espère pas », lâche le chroniqueur.

« Je veux Gonçalo Ramos en 9 »