Le PSG frappe un grand coup en Europe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG ne s’est pas vraiment rassuré mais a fait l’essentiel sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, battant le FC Nantes (2-1) grâce à Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. L’équipe dirigée par Luis Enrique enchaîne avec une huitième victoire de suite en Ligue 1, un record européen.

Mercredi, le PSG va jouer sa place en Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les hommes de Luis Enrique ont leur destin en main et doivent l’emporter pour s’assurer la première place du groupe F. Avant ce rendez-vous décisif, c’est un autre mur jaune qui se dressait devant le Paris Saint-Germain, à savoir le FC Nantes, qui a bien cru quitter le Parc des Princes avec au moins un point avant le but de Randal Kolo Muani, répondant à l’égalisation de Mostafa Mohamed. Si le contenu n’a pas vraiment de quoi rassurer le club de la capitale, Luis Enrique se montrait toutefois satisfait après la rencontre.

Un joueur du PSG répond à ce choix fort de Luis Enrique https://t.co/bL5eZhDDoj pic.twitter.com/qrAYmA7dXo — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« La victoire est la chose la plus importante »

« Comme toujours, la victoire est la chose la plus importante. Nous avons essayé de marquer dès la première minute. Je pense que nous étions meilleurs en première période, même si c'était difficile, parce que les 11 joueurs adverses étaient derrière le ballon, près de leur but et c'est toujours compliqué. Mais je pense qu'en première mi-temps, nous avons eu le contrôle du jeu et nous nous sommes créés quelques occasions, notamment dès la première minute, pour prendre l’avantage , a réagi l’entraîneur du PSG . En seconde période, nous avons eu encore plus de mal et lorsqu'ils ont égalisé, ils ont même eu quelques occasions suite à des erreurs que nous avons commises. Mais de manière générale, c'est le genre de match qui est typique des rencontres que nous avons déjà joués auparavant. C'est un match qui vous conditionne, et heureusement nous avons réussi à nous en sortir. »

Le PSG fait le grand huit, personne ne fait mieux

Un huitième succès de suite en Ligue 1 pour le PSG, qui n’a plus lâché le moindre point depuis le 30 septembre et le déplacement à Clermont (0-0). Cette performance permet à l’équipe de Luis Enrique de continuer une série inédite en Europe. Comme l’explique le club sur son site internet, personne ne fait mieux actuellement sur les cinq grands championnats du Vieux continent. Le PSG est désormais à deux victoires d’égaler sa meilleure série, établie entre mai et septembre 2021.