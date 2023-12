Mbappé : Casse-tête au PSG, il donne une solution à Luis Enrique

Pierrick Levallet

Privé d'Ousmane Dembélé pour le choc face au Borussia Dortmund ce mercredi, Luis Enrique va devoir se creuser la tête pour le remplacer au PSG. L'entraîneur parisien devra surtout trouver un moyen de redynamiser son attaque autour de Kylian Mbappé. Rolland Courbis a alors donné une solution qui pourrait permettre à la star de 24 ans de se libérer.

Ce mercredi, le PSG n’a pas le droit à l’erreur. Après son match nul face à Newcastle (1-1), les hommes de Luis Enrique doivent impérativement s’imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund pour pouvoir se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Mais pour ce choc qui aura des allures de finale, le club de la capitale sera privé de l’une de ses armes essentielles en attaque.

Le PSG privé de Dembélé pour Dortmund

Le PSG ne pourra en effet pas compté sur Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 est suspendu pour la rencontre face au Borussia Dortmund suite à son carton jaune reçu contre Newcastle. Luis Enrique devra donc se creuser la tête pour remplacer l’ancien du FC Barcelone. L'entraîneur parisien va surtout devoir trouver une solution pour entourer Kylian Mbappé, qui semble dans le dur ces derniers temps. Rolland Courbis a alors proposé une alternative pour la ligne d’attaque du PSG.

Courbis réclame Ramos et Kolo Muani avec Mbappé