Un cadre de Luis Enrique vit un drame, il choque le PSG

Cet été, alors que le PSG préparait sa saison, Gianluigi Donnarumma et sa femme sont victimes d'un très violent cambriolage à leur domicile, alors qu'ils dormaient. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, quatre individus s'introduisent en pleine nuit, ligotent le portier italien et dérobent pour 500 000€ de butin. Pourtant, le lendemain de cette difficile épreuve, il décide de s'envoler pour le Japon avec le PSG pour participer à la tournée d'été et son état d'esprit a choqué le club.

Arrivé en 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma a eu du mal à s'imposer dans les buts. Au départ troublé par la rivalité avec Keylor Navas, le portier italien s'est peu à peu affirmé et fait désormais l'unanimité au sein du club parisien. L'Italien impressionne par son calme, notamment depuis un drame qu'il a vécu en juillet dernier.

Le PSG aux petits soins après le violent cambriolage subi par Donnarumma

Lorsque Gianluigi Donnarumma est victime d'un violent cambriolage à son domicile, Le Parisien révèle que Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, se serait plié en quatre pour trouver des solutions. Le couple a déménagé quelques semaines après ce terrible évènement et fait désormais appel à une entreprise de sécurité privée. Les réactions du club montrent en tout les cas que l'ensemble du PSG apprécie grandement son gardien italien.

Son calme juste après ce cambriolage a choqué ses partenaires

Mais ce qui a le plus choqué ses partenaires au PSG, c'est son calme après ce cambriolage. Le lendemain, il s'envole avec ses coéquipiers pour le Japon afin de participer à la tournée d'été. Au moment d'embarquer, il aurait fait preuve d'un calme, d'une sérénité et d'une tranquillité, qui tranchaient totalement avec ce qu'il venait de vivre. Une façon aussi de montrer qu'il arrivait très bien à gérer une grosse pression.