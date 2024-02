Jackpot à 800M€ pour le PSG

Amadou Diawara

Chaque année, le cabinet d'audit Deloitte classe les clubs de football en fonction de leurs revenus, et ce, pour déterminer quelle est l'écurie la plus puissante financièrement. Dans le dernier rapport, le Real Madrid est en tête de la Deloitte Football Money League, devant Manchester City et le PSG.

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. Avec son nouveau slogan « rêvons plus grand » , le club de la capitale s'est donné les moyens d'atteindre les sommets, notamment grâce à son énorme force de frappe sur le plan financier.

Le Real Madrid en tête du Money League

Rêvant de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière, le PSG a dépensé des sommes folles pour s'offrir les meilleurs joueurs de ces dernières années. On peut citer par exemple, Kylian Mbappé, Neymar, Zlatan Ibrahimovic ou encore Lionel Messi. D'ailleurs, le Français a couté près de 180M€ au PSG, sans compter son salaire XXL, tandis que le Brésilien a été arraché au FC Barcelone pour environ 222M€. Et aujourd'hui, le travail parisien porte ses fruits.

Le PSG est troisième avec 801,8M€ de revenus