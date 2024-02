PSG : Neymar déclare la guerre à Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Arrivés tous deux au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont d’abord été très proches, puis plus distants sur ces dernières saisons. Transféré à Al-Hilal l’été dernier contre 90M€, le Brésilien désormais âgé de 32 ans a liké ce lundi une publication critiquant le traitement de faveur dont aurait bénéficié le Français au sein du club parisien.

D’amis à ennemis ? A son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé affirmait que son rôle était d’épauler Neymar à Paris, le Brésilien étant la pièce maîtresse du club parisien au niveau du projet sportif. Mais au fil des années, le numéro 10 a subi de nombreuses blessures, tandis que le Français prenait de l’ampleur. Au final, Kylian Mbappé s’est progressivement imposé comme la star la plus fiable au PSG. Pourtant très proches lors de leurs premières saisons communes à Paris, Neymar et Kylian Mbappé ne semblaient plus en phase à la fin de leur aventure parisienne.

Neymar like un poste critiquant le PSG et Mbappé

La saison passée notamment, l’épisode du « bien manger bien dormir » prononcé par Kylian Mbappé au sortir de la défaite du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1 au match aller), avait symbolisé cette friction entre les deux hommes. Dans la soirée, un cliché de Neymar apparaissant accompagné dans un fast-food était publié en ligne. Désormais à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’ancien numéro 10 parisien a liké un post Instagram critiquant fortement la gestion du cas de Kylian Mbappé par le PSG.

Une publication partagée par Jogada Ensaiada (@jogadaensaaiada)

« Le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé »