Les stars ont plombé le PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a empilé les stars. Si cette stratégie a fonctionné en France, elle n'a pas eu l'effet escompté à l'échelle européenne. En effet, les stars du PSG ont été un obstacle en Ligue des Champions. La guerre des égos et les soucis extrasportifs ayant eu une influence négative sur les performances du club. D'où sa volonté de changer de politique de recrutement aujourd'hui.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a recruté un très grand nombre de stars. En effet, on a pu voir des joueurs tels que Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et bien d'autres fouler la pelouse du Parc des Princes sous les couleurs rouge et bleu. Toutefois, ces vedettes n'ont pas tirer le PSG vers le haut sur la scène européenne.

Mbappé - PSG : Luis Enrique a pris une décision vitale https://t.co/7bMcJ1nQ2g pic.twitter.com/KQKIw3rKs2 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Des guerres d'égos nuisibles

Selon les informations d' AS , les stars du PSG ont fait entrer le club dans une autre dimension en France. Le club de la capitale ayant une nette domination en Ligue 1 ces dernières saisons. Toutefois, les vedettes parisiennes ont eu l'effet inverse en Ligue des Champions. A en croire le média espagnol, les guerres d'égos et les problèmes extrasportifs des stars ont plombé le PSG en C1 , ayant un impact négatif sur les performances sportives du club.

Des problèmes extrasportifs à répétition

Conscient de la situation, le PSG a décidé de changer de stratégie après le départ de Kylian Mbappé cet été. En effet, les hautes sphères rouge et bleu ont décidé de mettre fin à l'ère galactique, préférant désormais avoir un effectif sans star. Reste à savoir si cette nouvelle stratégie du PSG portera ses fruits.