Luis Enrique : Le PSG a pris une décision pour Mbappé

A la fin de la dernière saison, le PSG a bouclé la signature de Luis Enrique. Un choix calculé, puisque le club de la capitale souhaite lancer un nouveau projet avec de jeunes joueurs et sans star. En ce sens, Luis Enrique bâtit une équipe moins dépendante de Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG cet été.

Passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour remplacer le technicien français, le club de la capitale a opté pour Luis Enrique. Un choix bien réfléchi.

Le PSG lance sa révolution avec Luis Enrique

Selon les informations d' AS , le PSG veut lancer un projet solide et compétitif sur le long terme. Dans cette optique, les hautes sphères parisiennes comptent recruter de jeunes joueurs et tirer un trait sur les stars. Et c'est pour cette raison que le PSG a fait appel à Luis Enrique à la fin de la dernière saison.

Une équipe moins dépendante de Mbappé