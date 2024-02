PSG : C'est signé pour Mbappé, il dévoile les chiffres de l'opération

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement cet été. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le numéro 7 parisien aurait décidé de signer au Real Madrid. A la Maison-Blanche, Kylian Mbappé devrait percevoir un salaire compris entre 15 et 20M€ nets annuels.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes après sept ans de règne à Paris. En effet, le vice-champion du monde français a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qu'il allait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et il devrait défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Un contrat de 15-20M€ attend Mbappé au Real

Dans une vidéo partagée par Infosport + sur X , Pablo Polo a fait un point complet sur l'avenir de Kylian Mbappé. En effet, le journaliste espagnol a annoncé que la star de 25 ans avait signé un contrat de cinq saisons avec le Real Madrid. Un bail à hauteur de 15-20M€ nets par an.

«On parle d'une prime à la signature de 50M€»