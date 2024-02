Messi se paye une nouvelle fois le PSG

Alexis Brunet

L'aventure de Lionel Messi au PSG n'aura duré que deux ans, et cela n'a pas été un grand succès. L'Argentin a régulièrement été pris à partie par les supporters, et les relations ont souvent été tumultueuses. Depuis son départ de Paris, l'ancien joueur du FC Barcelone a souvent envoyé des tacles au champion de France, et dernièrement, il vient d'en envoyer un autre.

À l'été 2021, le PSG frappait un grand coup en annonçant l'arrivée de Lionel Messi. L'Argentin quittait alors son club de toujours, le FC Barcelone, et devait faire gagner la Ligue des champions à Paris. Malheureusement le club de la capitale n'a pas mis la main sur la C1, et l'aventure de l'attaquant au PSG s'est révélée être globalement un échec.

Messi a souvent taclé le PSG

En deux saisons, l'histoire d'amour entre les supporters parisiens et Lionel Messi n'a jamais vraiment pris. Les fans du club de la capitale ont souvent pris à partie l'Argentin, et ce dernier a, à de très nombreuses reprises, témoigné ô combien son aventure au PSG était compliquée.

👉 El octavo Balón de Oro de Leo Messi, ya en el museo del Barça pic.twitter.com/fgi7cRv1yf — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) February 19, 2024

Messi a offert son Ballon d'or au musée du FC Barcelone

Lionel Messi a récidivé dernièrement, en glissant un petit tacle déguisé au PSG. En effet, l'attaquant a décidé d'offrir son huitième Ballon d'or au musée du FC Barcelone. Sauf que cette récompense lui a été attribuée pour son année 2022-2023... période durant laquelle ce dernier jouait au PSG, et en sélection nationale d'Argentine. Avec cette nouvelle provocation, les relations entre les deux camps ne sont pas parties pour s'améliorer.