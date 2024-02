Une injustice est dénoncée pour ce joueur du PSG

Jean de Teyssière

Arrivé en 2021 lors du mercato XXL du PSG, Gianluigi Donnarumma a eu du mal à s'imposer au poste de gardien de but du club de la capitale. Lors de sa première année, il a notamment été coupable sur le premier but de Karim Benzema lors de la mini-remontada du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-0, 1-3). Mais cette saison, le gardien italien marche sur l'eau et offre de nombreux points au PSG. Mais il le fait dans des matchs peu suivis, ce qui est une forme d'injustice, selon l'ancien portier parisien, Jérôme Alonzo.

Cette saison, le PSG peut enfin compter sur son gardien, Gianluigi Donnarumma. Ses débuts compliqués sont désormais derrière lui, puisqu'il est de plus en plus décisif et semble être devenu indispensable. Un renouveau, qui s'explique par les chiffres.

«Malheureusement pour lui, il a brillé dans des matchs anonymes»

Interrogé par Le Parisien, l'ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo, évoque le niveau de Gianluigi Donnarumma : « Donnarumma, c’est au moins sept ou huit points qu’il a fait gagner au PSG cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour lui, il a brillé dans des matchs « anonymes » comme contre Clermont, Reims ou Strasbourg où ses performances passent plus inaperçues et c’est injuste pour lui car la valeur du point rapporté est la même chaque week-end ! Sa saison est pour le moment remarquable. Aujourd’hui, il est à mes yeux le meilleur gardien de Ligue 1 et facilement dans le top 5 mondial. »

PSG : La mère de Mbappé a choisi son prochain club ! https://t.co/ciIo7ItQAE pic.twitter.com/PTQV4PG1kn — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Donnarumma, 6ème meilleur gardien d'Europe, meilleur gardien de Ligue 1