Tensions au PSG, Luis Enrique a éteint l’incendie ?

Jean de Teyssière

Fin de la crise au PSG ? Depuis plusieurs jours, des rumeurs laissaient sous entendre que le vestiaire commençait à imploser face à un Luis Enrique toujours plus strict. Des tensions apparaissaient entre le coach espagnol et plusieurs cadres, comme Ousmane Dembélé et Gianluigi Donnarumma. La prise de parole de Luis Enrique a été faite à temps, car le vestiaire était visiblement prêt à exploser.

Le PSG va aborder un mois de décembre important avec la cinquième journée de la Ligue des Champions ce mardi. La victoire est impérative pour le club de la capitale sur la pelouse du RB Salzbourg, le club étant 25ème du classement. Mais dernièrement, il y a eu du changement au PSG, qui pourrait s'avérer décisif pour la suite de la saison parisienne.

Luis Enrique prend la parole

D’après L’Equipe, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, aurait pris la parole dans son vestiaire pour faire son mea culpa. Conscient de la rugosité de son coaching, il a promis une plus grande flexibilité. Cette prise a eu le mérite de surprendre positivement, lui qui n’est pas habitué à se remettre en question.

Le vestiaire proche d’imploser ?

Cette prise de parole est bienvenue. L’Equipe révèle que le vestiaire du PSG n’était pas loin d’exploser. Constitué de jeunes joueurs, voir des cadres comme Ousmane Dembélé ou Gianluigi Donnarumma entrer en conflit avec l’entraîneur aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Au PSG, on espère désormais que cette mise au point ne s’est pas faite trop tard, les échéances à venir étant importantes.