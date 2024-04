Surprise, ce joueur du PSG lâche une punchline à la Mbappé

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2013, Marquinhos défend les couleurs rouge et bleu depuis presque onze années. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le capitaine parisien ne devrait pas claquer la porte du Parc des Princes de si tôt. Interrogé après avoir égalé le record de matchs joués de Jean-Marc Pilorget, Marquinhos a lâché une punchline à la Kylian Mbappé, révélant son secret pour avoir une telle longévité au PSG.

Très performant sous les couleurs de l'AS Rome, Marquinhos a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé une somme proche de 31M€ pour finaliser son transfert lors de l'été 2013.

Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà tranché ? https://t.co/QmZByUyc2H pic.twitter.com/2eSFEEcY45 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Marquinhos révèle son secret pour durer au PSG

Onze années plus tard, Marquinhos n'a pas bougé. En effet, le défenseur central brésilien défend toujours les couleurs du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Marquinhos est d'ailleurs le joueur le plus capé du club parisien, ayant égalé le record à 435 matchs de Jean-Marc Pilorget.

«Le football a changé»