Le vestiaire du PSG interpelle l'OM

Jean de Teyssière

Le 31 mars dernier, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de l'OM avec un score de 2-0. Cette rencontre historique du championnat de France de Ligue 1 est attendue de tous, et au PSG, les joueurs ont pris la mesure de l'importance d'une victoire lors d'un Clasico. En effet, Marquinhos a avoué que l'adversaire qu'il préférait battre était l'OM.

Face à Clermont ce samedi, Marquinhos a rejoint Jean-Marc Pilorget tout en haut du classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs avec le PSG (435). L'occasion pour le PSG de réunir les deux hommes, qui ont discuté dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux.

L'OM n'a plus battu le PSG en Ligue 1 depuis 2020

Si l'on écarte la belle victoire marseillaise face au PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France la saison dernière (2-1), les Phocéens n'ont plus réussi à battre leur plus grand rival en Ligue 1 depuis 2020 (1-0 au Parc des Princes). Cela fait même quatre matchs successifs que l'OM n'a pas réussi à marquer le moindre but...

«L’adversaire le plus agréable à battre ? L’OM»