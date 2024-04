PSG - Polémique : «Vous êtes fous», il a explosé

Hugo Chirossel

Alors que Luis Enrique a largement remanié sa composition d’équipe samedi soir contre Clermont, Jean-Michel Roussier a regretté le turnover de l’entraîneur du PSG. Le président du Havre estime que cela fausse la lutte pour le maintien dans laquelle son club est engagé. Une colère qu’il a expliquée sur les ondes de RMC et dont l’origine vient en réalité d’une demande de la LFP.

Avec un 11 de départ largement remanié, le PSG a été tenu en échec samedi soir par Clermont (1-1). Ce qui a provoqué la colère de Jean-Michel Roussier, qui considère que cela est « un absolu manque de respect pour le championnat de France ». Le président du Havre estime qu’en faisant cela, le PSG fausse la lutte pour le maintien. Des propos sur lesquels il est revenu dans l’émission Bartoli Time sur RMC .

« Voilà comment ma colère a commencé »

« La compo de Paris samedi, pour moi c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère. La semaine a commencé quand la Ligue m'a informé que pour le cas où le PSG - ce que je leur souhaite sincèrement - passerait l'étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre le Havre (J31) serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ma colère a commencé », a expliqué Jean-Michel Roussier.

« J'épuiserai tous les recours »

Une demande inacceptable pour le président du HAC : « J'ai dit à la Ligue : “Vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l'OM ! Vous êtes fous !” En plus on est entre l'avant-dernière et la dernière journée, le règlement stipule que ces deux journées sont sanctuarisées. Donc je dis non tout de suite, il n'en est pas question. Si le conseil d'administration décide, il laisse juste le choix d'aller devant un tribunal tout de suite. Il y aura tous les recours et croyez-moi que j'épuiserai tous les recours. S'il faut qu'il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l'époque, il y aura une équipe de U17 . »

« Je ne peux pas accepter que le PSG décide seul de l'issue du championnat »