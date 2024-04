Le PSG au cœur d'une nouvelle polémique, la Ligue 1 se mobilise

Axel Cornic

A quelques jours d’un quart de finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de faire tourner face à Clermont (1-1). Un choix assez prévisible, qui n’a toutefois pas été apprécié par Jean-Michel Roussier, président du Havre, dont la sortie cinglante a fait beaucoup réagir depuis samedi soir.

Cette saison, Luis Enrique a souvent surpris avec ses compositions d’équipe, mais face à Clermont tout le monde s’attendait à un large turn-over. Le PSG va en effet disputer un match très important face au FC Barcelone en Ligue des Champions et les stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ont donc été mises au repos.

PSG : Après son craquage en plein match, il fait son mea culpa https://t.co/KNbmgoUN4u pic.twitter.com/EC5ODFItJ1 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

« C'est se foutre de la gueule du monde »

Mais ces choix n’ont pas plu à tout le monde, puisque Jean-Michel Roussier a soulevé une polémique en parlant notamment d’un « absolu manque de respect », estimant que le PSG faussait le Championnat. « C'est l'expression d'un immense mépris pour le Championnat de France. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C'est se foutre de la gueule du monde » a notamment déclaré le président du HAC, au micro de RMC Sport .

« Il dit ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas trop ce genre de réflexions »