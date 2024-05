Surprise, ce crack du PSG entre dans l'histoire

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Yoram Zague a eu la bonne surprise d'être titularisé par Luis Enrique contre l'OGC Nice. Alors qu'il fêtait ses 18 ans, le crack français a reçu un très beau cadeau d'anniversaire de la part de son entraineur. De surcroit, le latéral droit du PSG a réussi à battre un record lors de cette rencontre face aux Aiglons.

Déjà sacré champion de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice ce samedi soir. Et les hommes de Luis Enrique ont remporté les trois points contre les Aiglons , s'imposant 1-2 à l'extérieur.

Zague a marqué le jour de son anniversaire

En effet, le PSG a battu l'OGC Nice grâce à des réalisations de Bradley Barcola et de Yoram Zague. D'ailleurs, le crack de 18 ans s'est offert un record en inscrivant son tout premier but sous les couleurs rouge et bleu.

Zague bat un record avec le PSG