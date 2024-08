Real Madrid - Mbappé : L’hommage surprise du PSG

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’amour aura duré sept ans. Période durant laquelle le champion du monde tricolore a inscrit 256 et est devenu meilleur buteur de l’histoire de son club. Luis Enrique n’a bénéficié que d’une seule saison à ses côtés, mais cela a suffi à l’entraîneur espagnol pour dresser un portrait flatteur de Mbappé.

Kylian Mbappé (25 ans) a pris le chemin du Real Madrid au terme de son contrat au PSG cet été. Une aventure de sept années a pris fin et une collaboration d’une saison est également arrivée à son terme avec Luis Enrique.

«Kylian je l'ai toujours adoré»

Mais il n’en fallait pas plus pour que l’entraîneur espagnol soit épris du joueur qu’est Kylian Mbappé. En conférence de presse jeudi, quelques heures après le premier but du capitaine de l’équipe de France sous ses nouvelles couleurs au Real Madrid, a rappelé à quel point il apprécie Mbappé. « Moi Kylian je l'ai toujours adoré ».

«C'est une personne et un joueur absolument unique et exceptionnelle»

« Je pense que c'est une personne et un joueur absolument unique et exceptionnelle. J’ai adoré jouer avec lui et avec son frère Ethan à qui j'envoie un grand bonjour. Et je leur souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur et que Madrid perde contre nous. ». a assuré Luis Enrique dans des propos rapportés par RMC Sport.