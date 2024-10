PSG : Zaïre-Emery répond cash sur l’OM

Arnaud De Kanel

Le Classique a tourné à la correction. Dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée d'un OM totalement inexistant. Le duel annoncé n'a pas eu lieu et pour Warren Zaïre-Emery, il était monté de toute pièce par les médias.

Le PSG s'envole en tête de la Ligue 1. Victorieux de l'OM, le club de la capitale prend ses distances avec l'AS Monaco ainsi qu'avec son adversaire du soir. Et pourtant, le club phocéen était vendu comme l'adversaire numéro un des Parisiens cette saison en Ligue 1. Mais il n'y a pas eu match entre les deux équipes et le fossé reste toujours aussi important. Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs été interrogé à ce sujet.

«On est venus ici sans sous-estimer personne»

« On avait annoncé cette saison qu'il allait y avoir un match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Finalement, il n'y a pas eu de match. C’est vous qui avez annoncé ça. Nous, on joue chaque match de la même manière, on les prend tous de la même façon. On est tout le temps concentrés, on travaille à l'entraînement pour gagner tous les matchs de la saison. On est venus ici sans sous-estimer personne. On est tous très contents, très fiers de nous. on a eu le temps de bien travailler pour jouer contre l'équipe de Marseille. On est venus ici pour gagner, et on a su mettre trois buts. Donc on est très contents, très fiers. On a fait le job et on va rentrer sereinement ce soir », a déclaré le milieu de terrain du PSG en zone mixte. Pour lui, l'OM reste un concurrent.

«On vient ici pour gagner»

« Comme toutes les équipes du championnat... il y a des moments où c'est plus compliqué dans la saison, et pour d'autres, c'est plus facile. On est toujours vigilants à chaque match, et on essaie de gagner pour avoir le plus de points possible. Le but n'est pas d'envoyer des messages à chaque match. On vient ici pour gagner, que ce soit ici ou ailleurs. On est le Paris Saint-Germain, c'est ça, être dans un grand club : on doit toujours gagner, toujours tout donner et faire bonne impression. Donc on a pris ce match comme un autre, même si c'était Marseille. L'objectif était de gagner, comme tous les matchs de la saison », a ajouté Warren Zaïre-Emery.