PSG : Une masterclass de Mbappé avant son départ ?

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir face au Clermont (1-1), Kylian Mbappé a disputé son 300ème match sous les couleurs du PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, le numéro 7 va prochainement s’engager en faveur du Real Madrid. Mais avant ce départ titanesque, le Bondynois pourrait terminer sa saison en beauté, et de ce fait, battre certains records.

Et de 300 pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans a disputé 300 rencontres sous les couleurs du PSG, dont il est depuis mars 2023, le meilleur buteur. Un record passionnant pour le numéro 7, qui pourrait en battre plus d’un avant son départ. Car à l’issue de son contrat en juin prochain, Mbappé quittera Paris, afin de très probablement s’engager en faveur du Real Madrid.

Départ de Mbappé : Le PSG a joué son joker https://t.co/la0yZPL249 pic.twitter.com/8jGHmx2dEo — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Kylian Mbappé peut marquer l’histoire du PSG avant son départ

Alors qu’il ne lui reste plus que 9 matchs (au minimum) à disputer avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait ainsi battre le record de 50 buts inscrits sur une saison détenu par Zlatan Ibrahimovic (2015-2016). Mbappé en est actuellement à 39 réalisations sur la saison en cours. Toutefois, si le Français devrait logiquement dépasser Edinson Cavani et ses 301 matchs disputés au PSG, Kylian Mbappé ne peut déjà plus atteindre Thiago Silva (316 matchs) dans l’histoire des joueurs du club les plus capés.

Un Mbappé record en Ligue des Champions ?

En Ligue des Champions également, Kylian Mbappé a des cartes à jouer. Actuellement engagé en quarts de finale de la C1 avec le PSG, le joueur de 25 ans pourrait devenir l’unique Parisien à avoir inscrit trois triplés en Coupe d’Europe, Mbappé étant pour l’instant au coude-à-coude avec Neymar grâce à deux triplés inscrits. Auteur de 8 buts sur cette campagne 2023-2024 de Ligue des Champions, le capitaine de l’équipe de France peut également viser le record de 10 buts inscrits par Zlatan Ibrahimovic sur une campagne de C1 (2013-2014 pour le Suédois).