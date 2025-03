PSG - «Une mafia» : La grave accusation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, avant la rencontre entre l'OGC Nice et l'OL, Jean-Pierre Rivère a confirmé que son club avait déposé une réserve contre le transfert de Thiago Almada. Le dirigeant niçois n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier à contester l'arrivée du joueur argentin. Comme indiqué par Eric Di Méco, ces décisions seraient ordonnées par un certain Nasser Al-Khelaïfi.

C’est désormais une habitude. A chaque journée ou presque, le prêt gratuit de Thiago Almada fait l’objet d’une réserve. Ce dimanche, l’OGC Nice n’a pas échappé à la tendance. « On le fait aussi. J'ai pris un engagement, il y a quelques semaines, et je respecte ma parole » a justifié Jean-Pierre Rivère, suivant les traces de Brest, Reims ou encore du PSG. Pour Eric Di Méco, cette contestation est ridicule.

Le coup de gueule de Di Méco

« Une fois que Lyon a été déclaré dans les clous, le fait de continuer et d’entendre un président (Jean-Pierre Rivère, NDLR) expliquer que c’est en réalité un deal passé entre tous les clubs pour nuire à l’OL, ça fait rire » a confié l’ancien joueur de l’OM. Et selon lui, Nasser Al-Khelaïfi tiendrait les ficelles dans ce dossier. En guerre avec John Textor, le président du PSG ordonnerait à ses alliés d’agir contre l’intérêt de l’OL.

Al-Khelaïfi aux manettes ?

« Ça vient après ce qu’on a entendu sur les écoutes de la réunion (des présidents) où on a très bien compris que John Textor et le président de Lens, mais surtout Textor, a focalisé la haine des autres présidents et notamment de la tête de ces présidents » a noté Di Méco, qui évoque une véritable mafia dans le football français. « Et puis la bande de 'Jean-Bière' (un détournement des propos de Nasser Al-Khelaïfi lors des audios fuités, NDLR) qu’il y a derrière sont chargés des basses œuvres. Donc on a compris que les 'Jean-Bière' font en sorte de plaire à Don Nasser. Ça fait vraiment mafia (…) J’ai cru comprendre qu’à Brest on a porté réclamation mais que c’est le 'Jean-Bière' numéro un (Jean-Pierre Caillot, NDLR) qui a expliqué à Brest comment il fallait faire pour porter réclamation parce qu’eux ne savaient pas donc on leur a tenu le stylo pour porter réclamation » a-t-il lâché sur RMC.