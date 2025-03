Luis Enrique - PSG : L’annonce traumatisante avant Liverpool

Axel Cornic

Défait lors de son 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool (0-1), le Paris Saint-Germain est désormais condamné à la victoire pour passer le tour. Et il pourra compter sur Luis Enrique, passé expert dans les renversements de situation avec notamment un évènement qui n’est pas un excellent souvenir pour les Parisiens.

Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur la pelouse d’Anfield, avec l’un des premiers très gros chocs à élimination directe de cette Ligue des Champions. Le PSG va essayer de rattraper son retard d’un but face à Liverpool, après avoir réalisé le match parfait à l’aller au Parc des Princes, sans toutefois trouver la faille dans la muraille Alisson.

« J'aurais préféré ne pas avoir à remonter quatre buts contre le PSG avec le Barça »

A Paris, on a peut-être un as dans la manche avant ce rendez-vous très important, puisque Luis Enrique est un peu un spécialiste des missions impossibles en Ligue des Champions. Et lors de la conférence de presse de ce lundi, il a ravivé des souvenirs pas très heureux pour le PSG. « J'aurais préféré ne pas avoir à remonter quatre buts contre le PSG avec le Barça » a déclaré le coach parisien, faisant référence à la défaite historique face au FC Barcelone de mars 2017, qui a justement eu lieu lors d'un 8e de finale retour.

« Je trouve ça intéressant à gérer et j'ai la capacité à le faire »

« Dans ma carrière, même quand des choses vont mal, il y a quand même des éléments que l'on peut gérer. Je trouve ça intéressant à gérer et j'ai la capacité à le faire » a toutefois déclaré Luis Enrique, qui aimerait bien voir l’histoire se répéter, cette fois avec un PSG victorieux à la fin. A noter que Paris a parfaitement préparé ce match retour, avec un large succès face au Sade Rennais ce week-end (4-1), lors de la 25e journée de Ligue 1.