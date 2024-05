PSG : Une décision radicale pour les Jeux Olympiques ?

Thibault Morlain

Après les Jeux Olympiques qui approchent, un casse-tête vient embêter les clubs : faut-il libérer ses joueurs pour cet événement ? Si le PSG n’aura pas à gérer Kylian Mbappé, d’autres joueurs de Luis Enrique devraient être concernés par ce tournoi olympique. Le club de la capitale donnera-t-il alors le feu vert ? Des éléments de réponse ont été apportés.

L’été pourrait être chargé pour de nombreux joueurs avec un possible enchainement Euro-Jeux Olympiques. Le PSG va notamment devoir prendre des décisions à ce propos puisque différents joueurs de Luis Enrique pourraient être candidats pour disputer les deux compétitions. Les regards se tournent notamment vers Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola avec la France, ou encore Fabian Ruiz et Marco Asensio avec l’Espagne.



Zaïre-Emery et Barcola retenus par le PSG pour les JO ?

Ce mercredi, Le Parisien se penche sur la décision du PSG en vue des Jeux Olympiques. Le choix final n’interviendra qu’après la finale de la Coupe de France, mais au sein du club de la capitale, on rechignerait d’ores et déjà à laisser les joueurs disputer l’Euro puis les JO. Ainsi, Zaïre-Emery et Barcola pourraient ne pas être dans la liste de Thierry Henry. Fabian Ruiz et Marco Asensio pourraient eux aussi ne pas être libérés pour le tournoi olympique.

Tenas libéré ?

En revanche, comme expliqué par le quotidien, le PSG ne devrait pas bloquer Arnau Tenas, gardien des Espoirs espagnols, qui veut disputer les Jeux Olympiques. Autre cas, celui d’Achraf Hakimi. N’ayant pas de compétition nationale à disputer cet été avec le Maroc, le latéral droit du PSG pourrait se laisser tenter par les JO, mais il s’en remettra à la décision du club.