Un buteur du PSG avec Cristiano Ronaldo ? Il annonce la couleur

Thibault Morlain

Sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez a dévoilé sa liste pour l’Euro et on y retrouve notamment 4 joueurs du PSG. C’est le cas en attaque avec Gonçalo Ramos. Avec la Seleçao, le buteur parisien pourrait notamment faire la paire avec un certain Cristiano Ronaldo. Une association d’ailleurs évoquée par Roberto Martinez.

C’est le 18 juin prochain que le Portugal débutera son Euro. La bande à Cristiano Ronaldo jouera d’abord face à la République Tchèque avant d’enchainer avec la Turquie et la Géorgie. A l’instar de Didier Deschamps la semaine dernière, Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, a annoncé sa liste pour la compétition. Et les stars de la sélection seront au rendez-vous.



Une star prépare sa revanche après le PSG https://t.co/M3Pa9b3Pd2 pic.twitter.com/Evdg3Aw2e2 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Gonçalo Ramos associé avec Cristiano Ronaldo au Portugal

A 39 ans et auteur d’une belle saison avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait être associé en attaque avec Gonçalo Ramos, le buteur du PSG. Interrogé par Sport TV , rapporté par Nicolas Vilas, Roberto Martinez s’est prononcé sur cette paire offensive : « Gonçalo et Cristiano ont joué ensemble contre la Slovaquie et nous avons besoin d'un avant-centre qui puisse être une option ».

« On a besoin de plus de joueurs dans la surface de réparation »