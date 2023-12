PSG : Une décision étonnante est prise

Alexis Brunet

Le PSG a remporté le championnat de France l'année dernière, et il doit donc disputer le Trophée des champions face au gagnant de la Coupe de France, Toulouse. La rencontre devait initialement se dérouler à l'étranger, mais cela n'a pas pu se faire. Au final, elle se jouera au Parc des princes. Mais cela sera sans le Collectif Ultras Paris, qui a annoncé boycotter l'évènement.

Le PSG pourrait bien commencer l'année 2024 en ajoutant un titre de plus à son palmarès. En effet, le 3 janvier prochain, les Parisiens disputeront le Trophée des champions face à Toulouse. Le club de la capitale évoluera sur sa pelouse, puisque l'affrontement aura lieu au Parc des princes.

Le CUP annonce boycotter le Trophée des champions

Le PSG aura donc l'avantage d'être dans son antre, mais il évoluera sans une partie de ses plus fervents supporters. En effet, le Collectif Ultras Paris a annoncé boycotter la rencontre face à Toulouse. Ce dernier a justifié cette décision à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Depuis des années la LFP organise le Trophée des champions à l’étranger le vendant au plus offrant au mépris des fidèles supporters. Manifestement cette année la 'Ligue des talents' a été incapable de trouver un pays d’accueil et se souvient enfin après des années des fans français qui peuplent nos stades… »

Des tarifs trop élevés