PSG : Une catastrophe annoncée à Paris ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques heures après la sortie d'Anne Hidalgo, le Conseil de Paris a réaffirmé, ce mardi que le Parc des Princes n'était pas à vendre. Une réponse directe à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui souhaite devenir propriétaire de l'enceinte. Selon l'opposition, l'assemblée municipale prend un énorme risque en actant cette décision. Un

La guerre entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi se poursuit. Ce lundi, la Maire de Paris a confirmé que le Parc des Princes ne sera pas mis en vente. « Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes : il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos » a-t-elle confié. Pas de quoi satisfaire le président du PSG, qui pourrait envisager un déménagement dans le but de devenir propriétaire de sa propre enceinte.

PSG : Un projet à «plusieurs millions» est révélé avec Mbappé ! https://t.co/gyWUBDbA3a pic.twitter.com/hywG11JBI0 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Le clan Hidalgo interpelle le Qatar

Ce mardi, le Conseil de Paris a confirmé cette nouvelle. « Nous voulons depuis le début que le PSG reste au Parc des Princes mais nous ne souhaitons pas céder le patrimoine parisien » a confié Pierre Rabadan à la sortie de la séance et dans des propos rapportés par L'Equipe . A cette occasion, l'ancien rugbyman s'est, aussi, exprimé sur une reprise du dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi. Selon l'adjoint au sport, son équipe n'a eu de cesse « de demander un retour du dialogue, ce que nous n'avons toujours pas aujourd'hui » .

La Mairie de Paris mise en garde