PSG : Un nouveau scandale révélé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidé à obtenir gain de cause dans la litige financier qui l’oppose à Kylian Mbappé, le PSG assure que son ancienne star avait donné son accord pour céder 55M€ à son départ libre l’été dernier. Mais comme l’a révélé Daniel Riolo en direct mardi soir sur RMC, la direction parisienne serait allée jusqu’à menacer de virer Luis Enrique et Luis Campos si ces derniers refusaient de témoigner contre Mbappé…

Et si le PSG avait dépassé les limites pour remporter son combat juridique face à Kylian Mbappé ? Rappel des faits : l’attaquant du Real Madrid réclame 55M€ à son ancien club, une somme qui correspondrait à des salaires et des primes impayés sur les derniers mois de son passage au Parc des Princes. De son côté, le PSG affirme qu’il disposait d’un accord oral avec Mbappé afin que cette somme ne lui soit pas versée, et les deux clans s’affrontent actuellement sur la place juridique. Mais ce feuilleton ne s’arrête peut-être pas là…

«Digne d’un film d’espionnage» : Les incroyables révélations sur Mbappé et le PSG https://t.co/PimuTl3aUe pic.twitter.com/xe5YQ3CGwM — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Luis Enrique refuse de témoigner

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo a fait de nouvelles révélations troublantes sur les méthodes du PSG, qui ferait pression sur Luis Enrique afin qu’il témoigne contre Kylian Mbappé : « Le PSG cherche absolument à prouver qu’il y a eu un accord et à faire témoigner des gens qui auraient entendu cet accord. Dans ces personnes-là, il y a l’entraîneur du club, qui de manière très classe et très digne, aurait refusé de témoigner faussement à ce sujet, en disant : “Je n’ai pas à entrer dans cette histoire-là, je ne suis pas au courant, je ne vais pas en parler” », révèle dans un premier temps Riolo, avant de poursuivre avec Luis Campos et les supposées menaces formulées par le PSG.

« Ils ont menacé de ne pas le prolonger... »

« Il y a Luis Campos également à qui on aurait dit : “tu as bien entendu l’accord, il faut que tu témoignes”. Il est en fin de contrat et on l’a aussi menacé de l’écarter et de ne pas prolonger s’il n’allait pas dans le sens du club. Luis Campos aurait également refusé. Ce sont donc deux personnes qui n’ont pas été dans le sens de la direction. On verra ce que ça leur coûtera. Mais déjà là on voit à quel point le club est capable d’utiliser des manœuvres pour le moins pas nettes afin de salir l’image de Mbappé », poursuit l’éditorialiste de RMC. Affaire à suivre…