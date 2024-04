PSG : Un gros clash a éclaté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti prématurément du terrain avec le PSG samedi soir face à Clermont en raison d'un choc violent avec le gardien auvergnat, Nordi Mukiele souhaitait pourtant continuer le match et a laissé éclater une grosse colère sur le bord de la touche au moment de sortir. Luis Enrique revient sur cet épisode qui a fait beaucoup de bruit.

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Nordi Mukiele voulait profiter du large turn-over mis en place par l'entraîneur du PSG samedi soir contre Clermont (1-1) pour prouver sa valeur. Problème : le latéral droit a subi un choc violent avec Massamba Ndiaye, et son entraîneur a donc décidé de le sortir dès la 13e minute de jeu afin de ne pas prendre de risque. Sauf que cette décision à provoqué un énorme clash sur le bord du terrain entre Mukiele et le staff médical du PSG...

« Il vaut mieux prévenir que guérir »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique est revenu sur cet épisode pour le moins inhabituel : « Normalement, lorsqu'il y a une action de ce type, il y a un protocole qui est appliqué, que le médecin et le physiothérapeute ont actionné. Il s’agissait clairement d’une action dangereuse et dans ces cas-là, il vaut mieux prévenir que guérir », indique l'entraîneur du PSG pour justifier sa décision.

Grosse frustration pour Mukiele