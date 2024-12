PSG : Trois stars attirent un phénomène de Ligue 1 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait partie des grande révélations de ces derniers mois en Ligue 1 dans les rangs de l'AS Monaco, Eliesse Ben Seghir se confie sur ses modèles. Et le milieu offensif marocain de 19 ans cite en exemple trois stars ayant porté le maillot du PSG : Neymar, Lionel Messi et Ousmane Dembélé, qui lui évolue encore dans la capitale à ce jour.

Du haut de ses 19 ans, Eliesse Ben Seghir a réussi à se faire un nom dans le championnat de France. Le jeune milieu offensif de l'AS Monaco, auteur de 4 buts et 3 passes décisives cette saison, est l'un des fers de lance du club de la Principauté en attaque. Un talent qu'il réussit à exploiter pleinement grâce notamment à ses modèles sur le terrain, et dans un entretien accordé à Onze Mondial, Ben Seghir se libre justement sur l'identité de ces trois modèles, tous passés ou même actuellement engagés au PSG.

Neymar et Messi, les modèles absolus de Ben Seghir

« Mon modèle ? Dans le foot, mon exemple, je dirais Neymar. J'aime beaucoup sa liberté, son style de jeu. Tous les jeunes aiment Neymar, se retrouvent en lui. C’est l’idole de pas mal de jeunes. Il y a aussi Messi. Ce qu’il fait sur un terrain, c’est incroyable. Il a cette faculté de pouvoir éliminer toute une équipe et d'aller marquer un but pour faire gagner les siens. Ce n’est pas donné à tout le monde », confie Ben Seghir, qui est donc attiré par les deux anciennes stars du PSG. Mais pas que.

Dembélé, le « grand frère »

Ben Seghir poursuit en déclarant également sa flamme à une star actuelle du PSG : « J’ai toujours apprécié Ousmane Dembélé également, par sa façon de penser. Il ne se prend pas la tête, il prend du plaisir. J’aime cette mentalité. En dehors du foot, j’ai toujours pris comme exemple mon grand frère. C’est grâce à lui que je me suis mis au foot, en suivant ses pas, en allant souvent le voir jouer. J’assistais même à ses détections lorsqu’il allait à Nice. C'est ce qui m'a aussi motivé à atteindre mon rêve », précise l'international marocain.