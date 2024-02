PSG : Terrible geste sur Mbappé, il fait son mea culpa

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a affronté le Stade Brestois en huitième de finale de la Coupe de France. Lors de cette rencontre, Lilian Brassier a été l'auteur d'une très vilaine faute sur Kylian Mbappé. Après la rencontre, le défenseur de Brest a tenu à faire son mea culpa.

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG a reçu le Stade Brestois ce mercredi soir. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés face à leur dernier adversaire. En effet, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale, et ce, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Danilo Pereira et de Gonçalo Ramos (3-1).

PSG : Projet XXL du Qatar, un problème est révélé https://t.co/eMooaHCaLR pic.twitter.com/wRJJGmATxw — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Mbappé victime d'une terrible faute de Brassier

Lors de la rencontre, Kylian Mbappé s'est fait une très grosse frayeur. En effet, le numéro 7 du PSG a été victime d'une très vilaine faute de Lilian Brassier. Plus précisément, le défenseur de Brest a marché sur l'arrière du pied de Kylian Mbappé. Et on a pu voir la cheville de la star de 25 ans bien tourner. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a pu tenir sa place jusqu'à la fin de la rencontre, tandis que Lilian Brassier a écopé d'un carton rouge.

«Je m’en veux»