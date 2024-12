PSG : Tensions à Paris, une grosse signature compromise ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Bradley Barcola est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. En revanche, le numéro 29 traverse une mauvaise passe avec Paris, et sa relation avec Luis Enrique se serait récemment détériorée. S’il ne remet pas en cause son avenir dans la capitale, sa potentielle prolongation est actuellement bloquée. Explication.

Le PSG dans le doute. Clairement, la semaine vécue par les Parisiens aura été très compliquée, et sans doute révélatrice d’une certaine forme de frustration en interne. Mardi soir, Paris a connu une nouvelle contre-performance en Ligue des Champions, avec une défaite sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Très mal engagée en C1, la formation de Luis Enrique avait l’occasion de relancer la machine ce samedi soir au Parc des Princes, avec la réception du FC Nantes.

Barcola frustré par Luis Enrique

Mais malgré une ouverture du score précoce de la part d’Achraf Hakimi, le PSG est retombé dans ses travers. Dominateur sans trouver la faille, Paris n’a pas pu compter sur son meilleur buteur cette saison. En effet, isolé sur le côté gauche, Bradley Barcola a une fois de plus réalisé une prestation sans saveur, lui qui apparaît en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Si Luis Enrique avait tenu à protéger le numéro 29 en conférence de presse il y a quelque temps, affirmant que dès que le Français connaîtrait une mauvaise passe, les journalistes s’acharneraient sur lui, la relation entre l’Espagnol et l’ancien de l’OL se serait détériorée à en croire les dernières révélations de FootMercato.

La prolongation du Français est bloquée !

Le média révèle ce samedi que Bradley Barcola se sent très frustré ces derniers temps. Le meilleur buteur de Ligue 1 serait de plus en plus en décalage avec les consignes rigides de Luis Enrique. D’après FM, cela ne met pas pour autant son avenir en péril du côté du PSG. En revanche, en raison de cet état d’esprit que connaît l’international Français, les négociations concernant sa prolongation au sein du club francilien sont actuellement bloquées. Ambiance...