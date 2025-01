PSG : Pogba déjà attendu à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'avenir de Paul Pogba suscite de grandes interrogations, Ousmane Dembélé s'est confié à ce sujet mardi en conférence de presse. L'attaquant du PSG, s'il refuse d'évoquer une éventuelle signature de son ami dans le même club que lui, espère néanmoins le retrouver en région parisienne... pour les prochains rassemblements en équipe de France !

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Paul Pogba (31 ans), libre de s'engager où il le souhaite et autorisé à reprendre la compétition officielle en mars prochain suite à sa suspension pour dopage ? L'OM est évoqué avec insistance pour le milieu de terrain aux 91 sélections en équipe de France, mais qu'en est-il du PSG ? Ousmane Dembélé, qui a longtemps côtoyé Pogba chez les Bleus, a été interrogé à ce sujet mardi en conférence de presse.

« J’espère qu’il va revenir très vite »

S'il refuse de répondre sur une éventuelle signature de Pogba au PSG, Dembélé lui donne en revanche rendez-vous dans la région parisienne en espérant évoluer de nouveau avec lui durant les prochains rassemblements de l'équipe de France à Clairefontaine, puis pour les rencontres au Stade de France : « J’espère que Paul va revenir sur les terrains. On sait que c’est un grand joueur. Après je ne lui ai pas parlé du projet parisien, c’est les dirigeants qui voient ça. Mais j’espère qu’il va revenir très vite en équipe de France », lâche le numéro 10 du PSG.

« Il y a des propositions... »

En attendant, dans un live Twitch avec le streameur français AmineMaTue, Paul Pogba a fixé certaines conditions à ses courtisans sur le mercato : « Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants… La Russie, tout ça, il y a eu des propositions, mais ce n’est pas l’objectif. On a d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions ? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses. Il y a des discussions. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je ne peux pas en dire plus », s'est contenté de répondre Pogba... avant de retrouver ensuite Ousmane Dembélé en équipe de France ?