PSG - Mbappé : Un coup de pression est dénoncé !

Parti en mauvais termes du PSG en fin de saison passée, au terme de son contrat, Kylian Mbappé avait été pris en grippe par les dirigeants et les supporters parisiens. Un malaise général qui peut expliquer son début de saison très poussif avec le Real Madrid si l’on en croit l’analyse de Predrag Mijatović.

Auteur d’une nouvelle performance très décevante mercredi soir avec le Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (défaite 2-0), Kylian Mbappé a notamment loupé un penalty au cours de ce match. L’état de forme de l’attaquant français préoccupe fortement depuis plusieurs mois, et certains évoquent d’ailleurs un gros problème mental chez Mbappé. Selon Predrag Mijatović, ancienne légende du Real Madrid, le PSG n’y est absolument pas étranger.

« Il a subi une pression énorme au PSG »

« Il faut tenir compte du fait que l’année dernière, lorsqu’il a pris la décision de ne pas renouveler son contrat, il a subi une pression énorme dans sa ville natale (Paris) et dans son pays, une grande partie des supporters étant contre lui. Je pense qu’il a gardé ce problème de l’année dernière et il n’est pas facile pour un si jeune garçon de supporter autant de pression. Il y a beaucoup de choses qui influencent ce gamin et qui font qu’il n’est pas performant », lâche Mijatović sur les ondes de la Cadena Ser, estimant donc que le PSG était en grande partie responsable de la situation de Mbappé avec toute la pression de la saison passée.

« Il retrouvera sa forme parfaite »

Et il poursuit en promettant un retour au premier plan de Kylian Mbappé dans les mois à venir avec le Real Madrid : « C’est vrai qu’il n’a pas bien joué contre Liverpool, mais depuis le début, il est venu avec beaucoup d’envie de bien faire. Le penalty manqué est un choc… Je ne doute pas qu’il retrouvera sa forme parfaite ». Affaire à suive…