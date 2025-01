PSG : Mbappé trompé, la folle accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Neymar n'a pas manqué de se payer Kylian Mbappé en assurant qu'il avait été jaloux de l'arrivée de Lionel Messi qui s'est naturellement tourné vers la star brésillienne lors de sa signature au PSG. Une déclaration qui n'a pas plu à Emmanuel Petit qui charge l'ancien numéro 10 du club parisien.

Dans une interview accordée à Romario, Neymar a évoqué de nombreux sujets, dont bien évidemment son passage au PSG. L'occasion pour la star brésilienne de revenir sur ses blessures qui ont gâché son aventure parisienne, mais également sur sa relation avec Kylian Mbappé. Les deux attaquants étaient arrivés le même été à Paris, en 2017, et se sont rapidement rapprochés. Mais un évènement a tout changé selon Neymar : L'arrivée de Lionel Messi.

Neymar s'en prend à Mbappé

« Nous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement", a précisé Neymar dans son interview pour Romario. Il a aussi avancé les ego des stars pour expliquer l'échec du PSG dans sa quête d'un triomphe en Ligue des champions : "L'ego, l'ego. Je pense qu'avoir de l'ego est une bonne chose, il faut croire qu'on est le meilleur... mais tu dois comprendre que tu ne joues pas tout seul. De nos jours, si tout le monde n'aide pas, c'est impossible de gagner quelque chose », confiait la star brésilienne ces derniers jours. Des propos qui n'ont pas vraiment été du goût d'Emmanuel Petit qui estime que Kylian Mbappé a été trompé.

«Mbappé a ressenti ça comme une tromperie»

« Kylian Mbappé s'est émancipé à son arrivée au PSG. Il est devenu champion du monde avec l'équipe de France et a pris un autre statut. Il était parmi les meilleurs. Neymar est arrivé au PSG avec un prix très important et un certain statut. Il était sur la même ligne que Mbappé. Avant ça, Neymar jouait avec Lionel Messi au Barça. Quand Messi est arrivé au PSG, la relation a été chamboulée. Mbappé a ressenti ça comme une tromperie. Comme si quelqu'un lui tournait le dos du jour au lendemain. A moins d'avoir un gros entraîneur avec un sacré CV, c'est très compliqué à gérer pour un coach. Je trouve qu'il y a de l'aigreur dans les propos de Neymar alors que ça fait longtemps qu'il n'est plus un joueur de football. C'est comme sa déclaration sur la Ligue 1 », a expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC.