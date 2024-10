PSG - Mbappé : Il calme tout le monde pour Barcola

Arnaud De Kanel

Le départ de Kylian Mbappé profite à Bradley Barcola. Ultra décisif depuis le début de la saison, l'ancien lyonnais est devenu le leader de l'attaqua parisienne. Mais certains en attendent peut-être trop du jeune ailier qui pourrait ne jamais atteindre le niveau de Kylian Mbappé selon Eric Rabesandratana.

Bradley Barcola continue sur sa lancée. Le jeune ailier tricolore continue de repousser ses limites semaines après semaines et on ne sait toujours pas où est ce qu'il va s'arrêter. Atteindra-t-il le niveau de Kylian Mbappé dans ses grandes heures au PSG ? Eric Rabesandratana n'y croit pas vraiment.

«On savait qu'il était doué, mais pas autant»

L'ancien défenseur du PSG est pourtant un admirateur de Bradley Barcola mais il émet des doutes sur sa capacité à atteindre les sommets comme Kylian Mbappé a pu le faire avant lui.

«C'est un niveau qu'il n'atteindra peut-être jamais»

« À son arrivée, on pensait qu'il ne serait qu'un joueur de complément. On savait qu'il était doué, mais pas autant. Pareil pour sa force mentale. Finalement, il a fait son trou petit à petit. Aujourd'hui, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Malheureusement, l'attente, la pression augmentent en conséquence. Les gens sont moins patients et aimeraient qu'il se transforme en Mbappé. Mais c'est un niveau qu'il n'atteindra peut-être jamais... », a déclaré Eric Rabesandratana pour La Provence.