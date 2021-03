Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet aveu de Galtier sur l’absence de Neymar !

Publié le 16 mars 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Neymar sera forfait pour le match opposant le PSG au LOSC ce mercredi, Christophe Galtier ne cache pas que l’absence du Brésilien est une bonne nouvelle pour ses hommes, même si la tâche n’en sera pas moins complexe.

Éloigné des terrains depuis la mi-février pour cause de blessure aux adducteurs, Neymar va devoir encore patienter afin d’effectuer son grand retour à la compétition. En effet, alors qu’il était annoncé que l’international brésilien pourrait être présent dans le groupe du PSG pour le match opposant les hommes de Mauricio Pochettino au LOSC pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France ce mercredi, Neymar sera finalement absent pour cette rencontre. Le PSG a annoncé la nouvelle ce mardi dans son traditionnel point médical d’avant rencontre, et Christophe Galtier ne cache pas qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour Lille. Cependant, le technicien français tient malgré tout à se montrer prudent face aux autres forces de l’écurie parisienne.

« C’est plus difficile de jouer le PSG quand il y a Neymar, Mbappé, Di María et Icardi »