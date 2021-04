Foot - PSG

PSG : Mahrez prévient le PSG et encense Guardiola !

Publié le 27 avril 2021 à 22h50 par La rédaction

À la veille du match contre le PSG, Riyad Mahrez s’est exprimé sur le PSG et sur le fait de revenir là où il a grandi. L’Algérien n’a aussi pas hésité à encenser son coach, Pep Guardiola.