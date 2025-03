PSG : Luis Enrique tacle l’OM, «c’est dégueulasse»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi s'est fait une raison. Après la défaite de son équipe face au PSG dimanche dernier (3-1), l'entraîneur de l'OM a confirmé que son adversaire ne boxait pas dans la même catégorie. En conférence de presse, Luis Enrique lui a répondu avec un ton qui a surpris Daniel Riolo sur RMC.

Six buts encaissés en deux matches, et deux défaites. Encore cette année, les deux Classiques du football français ont tourné en faveur du PSG. Dimanche dernier, la formation de Luis Enrique a prouvé qu’il existait désormais une classe d’écart avec l’OM (3-1). Pour Roberto de Zerbi, la puissance économique du PSG est sans pareil en France. Et cela se voit au classement puisque la formation de Luis Enrique compte désormais 19 points d'avance sur son concurrent marseillais.

De Zerbi s'avoue vaincu

« Pour moi ce n'est pas un classique, mais vous l'appelez comme vous voulez, parce que, pour moi, on ne peut pas comparer les budgets. Quand j'étais petit, c'était l'OM tout en haut, pas Paris. Je peux foncer tête baissée, mais le classique, c'est une lutte quand tu peux rendre les coups, c'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'est notre meilleur match » a confié le coach de l’OM.

La réaction de Luis Enrique laisse Riol pantois

Mis au courant, Luis Enrique lui a répondu : « Il n’y a pas de doute que le PSG est une équipe qui a un grand potentiel économique et c’est quelque chose qui me plaît, pouvoir accéder à n’importe quel joueur, il ne manquerait plus que ça me gêne. A ceux à qui ça ne plaît pas, dommage, c’est le football ». Une sortie qui a surpris et irrité Daniel Riolo. Très critique à l’égard du coach parisien depuis le début de la saison, le journaliste s’est montré cash. « Cette déclaration de Luis Enrique est dégueulasse » a-t-il lâché sur le plateau de l’After Foot sur RMC.