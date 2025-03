Pierre Ménès : «Conna**», le violent clash avec un joueur du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien journaliste pour le quotidien L'Equipe, Pierre Ménès avait écrit sur plusieurs joueurs du PSG, comme Safet Susic, mais aussi Laurent Fournier. Un papier avait particulièrement agacé l'ancien milieu de terrain français, sur le point de s'en prendre physiquement au rédacteur. Mais très vite, les esprits se sont calmés.

Très actif sur sa chaîne Youtube depuis son départ de Canal +, Pierre Ménès a publié une vidéo dans laquelle il évoque son attachement au PSG, mais aussi à certains joueurs. Après avoir déclaré sa flamme à « son idole » Safet Susic, l'ancien chroniqueur du Canal Football Club a évoqué une altercation avec Laurent Fournier. Dans cette affaire, tout est parti d’un article publié dans le quotidien L’Equipe, à un moment où la mère du joueur était sur son lit de mort.

L'article de la discorde

« Il est de plus en plus impossible de voir les joueurs, de faire une interview en privé. D’ailleurs quand Ricardo est arrivé au PSG, j’avais fait un papier qui s’appelait « Ricardo a tout compris », j’avais mis « il avait calmé les états d’âme de Laurent Fournier ». A l’époque, la mère de Laurent était très malade, elle était même en train de partir » a confié Ménès.

« Ça a failli partir »

Le timing n’était pas idéal. Et le ton est très vite monté. « Fournier sort de l’entraînement et va coller son nez contre moi et me fait : « Alors que j’ai des états d’âme moi connard ». Ça a failli partir » a-t-il lâché. Mais finalement, cet épisode s'est bien terminé. « Sa mère décède, je fais passer un mot de condoléance à l’attaché de presse et Laurent sort de nouveau et vient vers moi et fait : « Je pensais que tu étais un con, c’est moi qui suis un con ». Et il m’a serré la main » a confié le journaliste sur Pierrot Le Foot.