PSG : Luis Enrique se fait tacler en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très agacé par le discours affiché par Luis Enrique après la défaite du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Jérôme Rothen s'est lâché à ce sujet. L'ancien ailier gauche du club de la capitale a sèchement critiqué la communication de l'entraîneur espagnol et réclame davantage de lucidité dans ses analyses.

Très mal engagé dans sa campagne de Ligue des Champions avec seulement 4 points pris en 5 matchs, le PSG peine à convaincre dans le jeu. Le dernier revers concédé mardi dernier sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) a de quoi laisser certains regrets aux Parisiens vu le but bêtement concédé sur corner, et pourtant, Luis Enrique s'est voulu particulièrement rassurant vendredi en conférence de presse au moment d'analyser la performance du PSG.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

« J’ai aimé mon équipe à Munich »

« Je ne suis pas négatif. Ce que je vois me plaît. Ce n’est pas suffisant mais ce qu’on a vu à Munich m’a plu. Nous allons continuer dans cette voie. Nous pouvons améliorer tous les aspects. Je suis très optimiste (…) J’ai aimé mon équipe. On est allés à Munich pour gagner mais l’adversaire peut avoir plus de réussite que nous », a lâché Luis Enrique. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Jérôme Rothen, ancienne joueur emblématique du PSG.

« Qu’est-ce qu’il nous dit... »

En direct dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport vendredi soir, Rothen a taclé l'entraîneur du PSG sur son discours après le Bayern : « Qu’est-ce qu’il nous dit en disant qu’à Munich ça lui a plu ? Les joueurs font les efforts mais quand tu es le PSG ça ne suffit pas. La patience a des limites. Je ne comprends pas le discours de Luis Enrique après la défaite face au Bayern. Il n’y a aucun motif de satisfaction, offensivement, sur ce match. S’il n’a pas envie de dire qu’il s’est trompé tactiquement, il peut dire qu’il est déçu, il peut dire que les joueurs peuvent faire mieux », lâche Rothen. Le message est passé pour Luis Enrique...