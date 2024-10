PSG : Luis Enrique recale une superstar en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'identité du futur Ballon d'Or, Luis Enrique a semblé apprendre que Vinicius Junior était le grand favori pour succéder à Lionel Messi. Mais l'entraîneur du PSG, qui assure certes que ce serait mérité pour la star brésilienne du Real Madrid, ne semble pas s'intéresser à cette récompense, continuant à répéter que son principal souci concerne le collectif.

Comme chaque année, la remise du trophée du Ballon d'Or est très attendue, d'autant plus que Lionel Messi et Crisitiano Ronaldo, qui ont monopolisé cette distinction pendant plusieurs années, ne sont plus là, ce qui ouvre la porte à d'autres joueurs, à tel point que pour 2024, cela semble plus ouvert que jamais.

Vinicius futur Ballon d'Or ?

Plusieurs joueurs sortent ainsi du lot à l'image des deux Madrilènes Jude Bellingham et Vinicius Junior qui ont remporté la Ligue des champions, mais qui n'ont décroché de trophée avec leur sélection respective puisque le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Copa America tandis que l'Angleterre a perdu en finale de l'Euro contre l'Espagne. Une équipe espagnol emmenée notamment par un exceptionnel Rodri qui fait légitimement partie des joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. Cependant, la presse espagnole a déjà vendu la mèche depuis quelques jours, assurant que c'est Vinicius Junior qui allait succéder à Lionel Messi.

Luis Enrique ne s'intéresse pas beaucoup au Ballon d'Or

Le média brésilien TNT Sports a d'ailleurs interrogé Luis Enrique qui semblait apprendre que Vinicius Junior était le grandissime favori. Il faut dire que l'entraîneur du PSG n'est pas un grand fan des récompenses individuelles : « Il le mériterait. En tant qu’entraîneur, ces trophées individuels ne m’intéressent pas beaucoup. C’est la récompense pour un joueur qui a très bien joué, marqué beaucoup de buts, et gagné des trophées, mais c’est aussi un joueur qui, avec l’équipe qu’il a, n’a rien à faire. Donc c’est très bien, félicitations à celui qui remportera le trophée que ce soit Vinicius ou un autre, mais je m’en tiendrai plus à l’équipe ». C'est dit.