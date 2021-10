Foot - PSG

PSG : Lionel Messi reçoit un message fort… du pape François !

Publié le 22 octobre 2021 à 20h14 par La rédaction

Après avoir reçu le maillot de Lionel Messi par l’intermédiaire de Jean Castex il y a quelques jours, le pape Français a tenu à remercier l'attaquant du PSG.