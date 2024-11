PSG : L’incroyable nouveau projet du Qatar est validé !

Arnaud De Kanel

Le Qatar a repensé son projet pour le PSG. En effet, la stratégie du club de la capitale est désormais tournée vers le développement de jeunes joueurs dans un collectif bien huilé où les grosses individualités n'ont plus leur place. Cette nouvelle approche est totalement validée par Vitinha.

Le Qatar change de cap pour le PSG. Fini les stars mondiales et les individualités flamboyantes, le club parisien prend un virage stratégique inattendu. Désormais, l'accent est mis sur la formation de jeunes talents, intégrés dans un collectif solide et bien rodé. L’objectif est clair : construire une équipe où chaque joueur est une pièce essentielle du puzzle. Vitinha se montre d'ailleurs pleinement en accord avec cette vision et incarne cette nouvelle philosophie.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Je suis un vrai supporter de ce projet»

De passage dans l'émission Rothen S'enflamme la semaine passée, Vitinha a indiqué qu'il était totalement séduit par le projet du PSG. « Je suis un vrai supporter de ce projet. Je pense qu’on est sur le bon chemin. Je suis très attaché au club, à chaque année qui passe. Je suis très bien ici. Je m’identifie à ce club. Pour un portugais le PSG c’est un peu dans les veines. J’aime la ville, la maison, le campus, c’est incroyable. Je ne me projette pas mais dans les prochaines années j’espère continuer ici. Je veux rester, faire des choses inédites. Gagner la plus belle des compétitions », a déclaré le milieu de terrain du PSG pour RMC Sport. Pour lui, ce PSG nouvelle version est plus fort que la saison précédente.

«On est sur une progression»

« Si l'équipe est meilleure que la saison passée ? Oui, mais c’est normal on est sur une progression, on va encore s’améliorer. Et je trouve qu’en Ligue des Champions, malgré des résultats qui ne sont pas bons, les prestations ne sont pas alarmantes. Hormis contre Arsenal ou c’était un peu différent. Mais on a senti à chaque fois la capacité de gagner. On parle souvent de nos supporters qui veulent la Champions League, mais nous aussi », a ajouté Vitinha.