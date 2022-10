Foot - PSG

PSG : L'énorme confidence de Marquinhos sur Messi

Publié le 2 octobre 2022 à 18h15 par Dan Marciano

En grande forme depuis le début de la saison, Lionel Messi a confirmé ses bonnes sensations du moment. Buteur face à l'OGC Nice ce samedi soir (2-1), l'international argentin fait aujourd'hui l'unanimité dans le vestiaire, notamment grâce à ses bonnes prestations. Capitaine du PSG, Marquinhos a salué son match en zone mixte.

Lionel Messi est de retour. L'international argentin a confirmé ses bonnes dispositions du moment en inscrivant un joli coup-franc lors de la rencontre face à l'OGC Nice ce samedi (2-1). En très grande forme sous le maillot du PSG, Messi a reçu les louanges de Marquinhos, son capitaine.





«C’est important d’avoir des joueurs comme Messi »

En zone mixte, Marquinhos n'a pas tari d'éloges à l'égard de Lionel Messi. « C’est important d’avoir des joueurs comme Messi capables de débloquer la situation sur coup-franc. Ça nous a fait du bien. On voit la qualité des joueurs que l’on a. Le match a été difficile, on prend les points. On a eu des difficultés pour trouver des espaces afin de marquer. Parfois, un coup-franc, un corner, c’est très important » a-t-il confié dans des propos rapportés par Paris Fans.

Marquinhos salue le coup-franc de Lionel Messi