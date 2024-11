PSG : Le vestiaire regrette Kylian Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a laissé une empreinte indélébile au PSG durant ses sept saisons au club, s’illustrant par une pluie de buts, notamment en Ligue des champions. Toutefois, cette efficacité offensive semble cruellement faire défaut aux Parisiens en ce début de saison, comme l’a démontré le match nul décevant contre le PSV Eindhoven mardi dernier (1-1). Marquinhos avait d'ailleurs ouvertement souligné l'absence pesante de Mbappé à l'issue de la rencontre. Le capitaine parisien semble regretter le départ de l'attaquant tricolore.

Sous une pression palpable et dans l’effervescence d’un Parc des Princes bien garni, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au PSV Eindhoven, laissant ses supporters sur leur faim. Ce résultat, loin des attentes, s'est teinté de frustration : les Parisiens se sont créés de multiples occasions sans parvenir à concrétiser. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, malgré des tentatives répétées, ont manqué de précision, ratant des opportunités qui auraient pu sceller le sort du match. L'ombre de Kylian Mbappé plane inévitablement sur cette rencontre. Le buteur prolifique, dont l'efficacité aurait sans doute pu changer la donne, est désormais un sujet de discussion incontournable. Après le coup de sifflet final, Marquinhos a lui-même évoqué avec un brin de nostalgie l’absence de son ancien coéquipier, soulignant combien sa présence manque à l’attaque parisienne.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«L'année dernière, on avait un grand numéro 9»

« Je pense qu'on en a plus que la saison dernière. L'année dernière, on avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Notre équipe a changé la caractéristique de notre jeu », avait constaté Marquinhos au micro de Canal+. Les regrets sont présents pour le capitaine du PSG suite au départ de Kylian Mbappé.

«Il a manqué plus de tranquillité devant le but»

« C'est important de concrétiser. On a de grands joueurs qui peuvent marquer des buts et qui ont montré qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il a manqué plus de tranquillité devant le but. C'est à travailler dans nos têtes, à l'entraînement », avait-il ajouté.