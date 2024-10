PSG : Le Qatar profite d’un drame

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juillet dernier, Sergio Rico est parti libre est s'est finalement relancé du côté d'Al-Gharafa, au Qatar. Le gardien espagnol devait initialement prolonger son contrat au Parc des Princes, mais le drame survenu avec son accident de cheval et sa période de coma ont redistribué les cartes et ont finalement empêché sa prolongation au PSG.

Passé par le PSG entre 2019 et 2024, Sergio Rico (31 ans) a finalement quitté le club de la capitale au terme de son contrat cet été. Le gardien espagnol avait été victime d'une grave accident de cheval en mai 2023, un véritable drame qui l'avait plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Rico s'en est finalement relevé, mais cet accident a remis en question sa prolongation de contrat avec le PSG, et c'est donc le club qatari d'Al-Gharafa qui en a profité pour signer le joueur cet été.

« Mes agents m'ont parlé du Qatar... »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Sergio Rico livre les coulisses de son départ du PSG et de son arrivée au Qatar, alors qu'il devait initialement prolonger au Parc des Princes : « Bon, oui, il est vrai qu’avant tout ça, on avait commencé à échanger pour une prolongation. Après, forcément tout a été un peu bousculé par les événements, ce qui est compréhensible. Finalement, on a décidé de trouver une autre piste pour la suite et repartir de l’avant. Mes agents m’ont parlé de cette possibilité au Qatar et on a choisi d’y aller », confie Rico.

« Le PSG a toujours été à mes côtés »

Et malgré ce revirement de situation pour sa prolongation de contrat au PSG, Sergio Rico n'est pas absolument pas rancunier envers le club. Bien au contraire : « J’ai reçu beaucoup d’affection de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé un message. Pas seulement les Espagnols, non, tous. Je n’ai pas à me plaindre du comportement du PSG. Ils ont toujours été à mes côtés, m’ont aidé du mieux possible. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG », poursuit l'ancien portier du PSG.