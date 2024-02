PSG : Le départ du Qatar confirmé ?

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois que le PSG est engagé dans un bras de fer avec la Mairie de Paris en ce qui concerne le rachat du Parc des Princes. Mais rien ne bouge du côté d'Anne Hidalgo et voilà que le club de la capitale pourrait définitivement perdre patience. Le PSG quittera-t-il alors Paris ?

Se sentant à l'étroit au Parc des Princes, le Qatar aimerait agrandir le stade du PSG. Mais pour cela, QSI souhaiterait en être propriétaire. Reste maintenant à trouver un accord avec la Mairie de Paris, elle qui détient l'enceinte parisienne. Mais à être trop ferme, Anne Hidalgo pourrait bien faire fuir le PSG...



« Le sujet est clos »

Pour la Mairie de Paris, il n'est pas question de vendre le Parc des Princes au PSG. Anne Hidalgo l'a encore répété pour Ouest France : « Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes : il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos ».

« On part »