PSG : Le chouchou de Luis Enrique jubile

Depuis sa signature au PSG l’été dernier, Bradley Barcola est régulièrement encensé par Luis Enrique qui aurait même fait le forcing pour son transfert. Et visiblement, son choix commence à porter ses fruits puisque l’ancien Lyonnais se montre globalement convaincant lorsqu’il bénéficie de temps de jeu. Titulaire contre le FC Nantes samedi, Barcola a même débloqué son compteur en inscrivant son premier but avec le PSG en ouvrant le score (2-1).

PSG : Coup de théâtre pour ce retour surprise ? https://t.co/j4jcBBW9rG pic.twitter.com/tZSzcSYniz — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Barcola s’enflamme pour sa montée en puissance

« C'est vrai que c'était important de gagner ce match aujourd'hui. Mais le coach avait dit qu'on devait aussi travailler tactiquement par rapport au match qui allait arriver ensuite. Mais vraiment, cela nous tenait à coeur de gagner. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à faire un peu ce que le coach nous avait demandé, que ce soit sur les côtés ou même dans l'axe. On est contents », assure le jeune ailier en zone mixte, avant d’évoquer la joie que lui a procuré la sensation d’inscrire son premier but au PSG.

«Je l'attendais ce but»