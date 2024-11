PSG : La raison de l’échec de Neymar dévoilée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG décide de secouer la planète football en s’offrant Neymar pour 222M€. Un record. Alors considéré comme le meilleur joueur du monde en devenir, le Brésilien n’a toutefois pas réussi à confirmer ce statut avec le club de la capitale. Comment expliquer cela ? Javier Pastore, qui a côtoyé Neymar au PSG, a peut-être la réponse.

De 2013 à 2017, au FC Barcelone, Neymar épate tout le monde. Mais dans l’ombre de Lionel Messi, il fait alors le choix de signer au PSG. Un transfert record qui devait alors permettre au Brésilien de remporter le Ballon d’Or. Cela n’a pas été le cas pour celui qui se trouve aujourd’hui à Al-Hilal. A Paris, le bilan de Neymar reste mitigé, notamment en raison de nombreuses grosses blessures.

« Ses journées étaient longues »

Attendu comme le possible meilleur joueur du monde, Neymar n’a pas réussi à confirmer au PSG. Pourquoi ? Pour Relevo, Javier Pastore, son ancien coéquipier, a expliqué : « Neymar est l’un des joueurs les plus talentueux. Il profite du football comme un enfant et c’est quelque chose de plus dans sa vie quotidienne. Pour Messi, le football c’est sa vie. Neymar vient d’une génération après, plus marketing. A l’entraînement, il marquait 3 buts, après il devait faire 3 heures de photos et un événement. Ses journées étaient longues ».

« Je ne dis pas que Ney ne s’est pas focalisé sur le football, mais il s'est beaucoup concentré sur ce qui va au-delà du football, ce qui, je pense, que vous le vouliez ou non, vous fait perdre en cohérence et pour toujours capable de rester au même niveau », a conclu Pastore