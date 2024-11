PSG : Trois renforts arrivent pour Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Après une série d'absences prolongées dues à des blessures significatives, le PSG s’apprête à retrouver plusieurs cadres dans ses rangs, juste avant la fin de l’année. Parmi eux, Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe semblent prêts à reprendre le chemin des terrains. Une perspective réjouissante pour l'entraîneur Luis Enrique, qui pourra enfin compter sur des éléments clés pour renforcer son effectif et affronter la suite de la saison avec davantage de certitudes.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le Paris Saint-Germain et son projet axé sur la jeunesse suscitent des interrogations. L’ambition de rajeunir l’effectif se confronte aux rigueurs de la Ligue des champions, une compétition où chaque erreur coûte cher. Malgré des performances prometteuses, le PSG peine encore dans la finition et montre un manque de vécu dans les grands rendez-vous européens. Face à ces défis, Luis Enrique pourrait bientôt s’appuyer sur trois renforts d'importance : l'expérience de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, deux défenseurs d'envergure qui apporteraient stabilité et maturité, ainsi que l'efficacité de Gonçalo Ramos pour redonner de l'élan à l'attaque.

«Le retour des blessés va faire du bien»

Selon Laurent Perrin, les trois joueurs cités devraient effectuer leur retour sur les terrains avant la fin de l'année. « Le retour des blessés va faire du bien : Hernandez, Kimpembe et bien sûr Ramos. Avec ces trois joueurs en plus, le PSG n'a pas forcément besoin de se renforcer au mercato. D'ailleurs, il n'est pas envisagé de recruter », a révélé le journaliste du Parisien. Le calvaire touche à sa fin pour ces joueurs, en particulier pour Presnel Kimpembe.

«Il pourra peut-être rejouer avant la fin de l'année»

« Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, il vient de reprendre l'entraînement collectif. Il faut encore du temps pour retrouver le rythme de compétition vu la longueur de son indisponibilité. Mais croisons les doigts, il pourra peut-être rejouer avant la fin de l'année (...) Le retour de Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement collectif la semaine dernière, fera un bien fou. Il est déjà très influent au sein du groupe, mais tant qu'il n'a pas retrouvé la compétition, il lui est difficile d'avoir une voix qui porte », a ajouté Laurent Perrin au sujet du défenseur parisien. Trois bonnes nouvelles pour Luis Enrique.